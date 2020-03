Ενώ ο κοροναϊός καλπάζει, 3.500 «στρουμφάκια» βγήκαν στους δρόμους για να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ (vids)

Είμαστε και εμείς, αλλά είναι και έξω...

Ενώ ο κοροναϊός καλπάζει σε ολόκληρη την Ευρώπη, και στη Γαλλία, με την κυβέρνηση, μάλιστα, να ανακοινώνει πως απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις άνω των 1.000 ατόμων, 3.500 άνθρωποι ντύθηκαν στρουμφάκια και βγήκαν στους δρόμους, για να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ της μεγαλύτερης συγκέντρωσης στρουμφ -που κατείχε, όπως διαβάζουμε, η Γερμανία!

Η παρέλαση των... στρουμφ, βέβαια, στην πόλη Λαντερνώ της δυτικής Γαλλίας, έλαβε χώρα λίγες στιγμές πριν την απαγόρευση, αλλά και πάλι. Το να διακινδυνεύεις, όχι να αρρωστήσεις εσύ ο ίδιος, αλλά να κολλήσεις κάποιον τρίτο, μόνο και μόνο για να ντυθείς στρουμφάκι, είναι λίγο κάπως...

Συμμετέχοντες, ωστόσο, δήλωσαν πως δεν τους φοβίζει ο κοροναϊός και ότι μεγαλύτερη σημασία για αυτούς είχε να γίνουν παγκόσμιοι πρωταθλητές.

VIDEO: Thousands gathered in France at the weekend to break the world record for the largest-ever gathering of Smurfs.

Around 3500 people set aside fears of the #coronavirus to dress up as the characters, which come from a Belgian comic franchise pic.twitter.com/G3tMFoTE6A

— AFP news agency (@AFP) March 9, 2020