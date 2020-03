Φωτογράφος απαθανάτισε την εκπληκτική στιγμή που αετός πετάει με ένα γουρούνι στα πόδια του (pics)

Είναι γνωστό πως οι αετοί, σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν τη δυνατότητα να πιάσουν με τα νύχια τους από λαγούς μέχρι... κατσίκες!

Είναι αρκετά σπάνιο, ωστόσο, να «συλλάβει» κανείς αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες.

Στην Αυστραλία, ωστόσο, ο 75χρονος φωτογράφος Clarke Espie τα κατάφερε!

Πριν από λίγους μήνες, ενώ φωτογράφιζε σε μια περιοχή ονόματι Cromarty Wetlands την άγρια φύση, άκουσε ένα γρύλισμα γουρουνιού. Και όσοι έχει τύχει ποτέ να ακούσουν, καταλαβαίνουν πόσο ανατριχιαστικός ήταν ο ήχος...

Αμέσως, λοιπόν, έστρεψε το βλέμμα του και είδε δύο μεγάλους αετούς, με τον έναν να έχει στα πόδια του γραπώσει ένα μικρό γουρούνι.

Δίχως να χάσει χρόνο, γύρισε τη φωτογραφική του προς τη σκηνή και έβγαλε μερικές εκπληκτικές φωτογραφίες.

More of those amazing photos of White-bellied Sea-Eagles hunting feral pigs at Cromarty Wetlands, Townsville https://t.co/COvuHQ1hpm

by Clarke Espie#FeralPigs #InvasiveSpecies pic.twitter.com/LDHGws5eTU

— Outback.eco (@OutbackEco) October 6, 2019