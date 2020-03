Η βασίλισσα Ελισάβετ κλειδώθηκε έξω από το κάστρο της (pics)

Μπορεί να συμβεί στον καθένα να κλειδωθεί έξω από το σπίτι του. Ακόμη και σε μια βασίλισσα.

Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η φράση είναι «κλειδώθηκε έξω από το κάστρο της»...

Και αυτό ακριβώς συνέβη στην Ελισάβετ πριν από λίγες μέρες!

Η 93χρονη βασίλισσα -με τη συνοδεία της πάντα- έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης στη βρετανική βασιλική κατοικία, στο περίφημο Κάστρο του Ουίντσορ, όπου συνηθίζει να μένει έως και την Τρίτη, όταν και επιστρέφει στο Λονδίνο.

Ωστόσο, το μαύρο Range Rover, στο οποίο επέβαινε, αναγκάστηκε να σταματήσει έξω από το κάστρο, καθώς η πύλη δεν άνοιγε!

Guess it could happen to anyone. https://t.co/Mvus9Exwmv — Ryan Donald (@MurphyD15) March 8, 2020

Μια γυναίκα, μέλος του προσωπικού της βασίλισσας, βγήκε από ένα αυτοκίνητο και προσπάθησε να ανοίξει την πύλη, αλλά μάταια. Πίεζε και τραβούσε χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Διαπιστώνοντας, λοιπόν, προφανώς, πως χρειάζεται... κλειδαράς, το κομβόι έφυγε από το σημείο, για να μπει στο κάστρο από άλλη είσοδο.

Όλη αυτή την ώρα, η βασίλισσα καθόταν στο πίσω κάθισμα του Range Rover, φορώντας ένα μαντίλι στο κεφάλι της, και με τα σκυλιά της στην αγκαλιά της.

Μιλώντας στην Daily Mail, ένας θεατής του όλου σκηνικού δήλωσε ότι ποτέ δεν είχε δει κάτι τέτοιο στα 30 χρόνια που πηγαίνει στο κάστρο!

«Δεν ξέρω αν κάποιον τον πήρε ο ύπνος στη δουλειά και δεν άνοιξε την πόρτα ή αν είχε κάποιο πρόβλημα, αλλά είναι ανήκουστο και σίγουρα όχι συχνό το να βλέπεις μια βασίλισσα κλειδωμένη έξω από το δικό της κάστρο», τόνισε και... δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε.