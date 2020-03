Κοροναϊός: Γιατί αδειάζουν τα ράφια με τα χαρτιά υγείας στα σούπερ μάρκετ; (pics)

Για να μη νομίζετε πως η υστερία, ο πανικός και η τάση, γενικώς, να δραματοποιούμε τα πράγματα είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, στην Αυστραλία δεν εξαφανίζουν τις μάσκες, αλλά τα χαρτιά υγείας!

Υπό τον φόβο του κοροναϊού και ενώ οι Αρχές της χώρας ξεκαθαρίζουν πως δεν θα υπάρξει έλλειψη, χιλιάδες άνθρωποι έχουν ξαμοληθεί στα σούπερ μάρκετ και αγοράζουν μαζικά χαρτί υγείας, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα τα #toiletpapergate και #toiletpapercrisis ήταν πρώτα την Τετάρτη! Online, δε, πωλούνται... χρυσάφι, ενώ ραδιόφωνα κάνουν διαγωνισμούς με έπαθλο μερικά ρολά!

Για να καταλάβετε για τι τρέλα μιλάμε, υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους... που κλέβουν το χαρτί υγείας από τις δημόσιες τουαλέτες!

Αντίστοιχη, εξάλλου, είναι η κατάσταση στη Σιγκαπούρη, στην Ιαπωνία και στο Χονγκ Κονγκ. Στο τελευταίο, μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, ένοπλοι ληστές έκλεψαν χαρτιά υγείας -προφανώς για να τα μοσχοπουλήσουν!

Όλη αυτή η παράνοια με το χαρτί υγείας ξεκίνησε στην Αυστραλία το σαββατοκύριακο, μετά τον πρώτο θάνατο εξαιτίας του κοροναϊού.

The women behind me at the Aldi check out #toiletpaper #coronavirusaustralia pic.twitter.com/XnenmvnQaR

Δόθηκε, βέβαια, σχετική οδηγία στους πολίτες να έχουν προμήθειες στα σπίτια τους, για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, σε περίπτωση που χρειαστεί να τεθούν σε καραντίνα, με το χαρτί υγείας να είναι το πιο περιζήτητο.

Και το εκπληκτικό είναι πως υπάρχει λόγος, που εξηγείται ψυχολογικά!

Οι ειδικοί στην ψυχολογία των καταναλωτών λένε ότι η συμπεριφορά είναι «προφανώς παράλογη» και ένα σαφές παράδειγμα «της νοοτροπίας του κοπαδιού». «Αν εξαφανιστούν 50 πακέτα χαρτιού υγείας από τα ράφια θα το παρατηρήσουμε πιο πολύ από εάν έλλειπαν 50 κονσέρβες, γιατί πιάνουν πιο πολύ χώρο», λέει η καθηγήτρια Νρέμπρα Γκρέις από το πανεπιστήμιο του Griffith.

Today in the supermarket near me. The shelf where the hygiene products and the toilet paper used to be.#Germany #Coronavirus #COVID19 #toiletpapergate pic.twitter.com/fJjl45Ol9W

— Anja Hopps (@AnjaHopps) March 4, 2020