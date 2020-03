Άγριο ξύλο στην τουρκική βουλή: Βουλευτές του Ερντογάν επιτέθηκαν σε μέλη της αντιπολίτευσης (vid)

Σκηνές άνευ προηγουμένου στην τουρκική Βουλή, με βουλευτές να παίζουν άγριο ξύλο μεταξύ τους!

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, βουλευτές του AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκαν σε συναδέλφους τους από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Αφορμή στάθηκε, όπως φαίνεται, μια ανακοίνωση κατά του Τούρκου προέδρου σχετικά με την τακτική του στην επαρχία Ιντλίπ.

Ένας χρήστης του Twitter, μάλιστα, αναφέρει συγκεκριμένα πως μετά την κλειστή συνεδρίαση για τον πόλεμο στο Ιντλίμπ, μέλη του κόμματος του Ερντογάν επιτέθηκαν σε μέλη της αντιπολίτευσης, επειδή δεν τους άρεσε ανακοίνωση μέλους της αντιπολίτευσης για τον Τούρκο πρόεδρο.

Ιδού οι απίστευτες εικόνες:

After a closed session about the war in #idlib, members of the #Erdogan’s party (AKP) attacking the opposition members in #Turkish parliament because they didn’t like a statement from member of the opposition party (Engin Ozkoc) about Erdogan. #authoritarianism pic.twitter.com/FzWiCRS7ms

— Ghahramanis (@GhahramaniS) March 4, 2020