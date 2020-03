Φωτογραφίες της NASA δείχνουν πώς μειώθηκε η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κίνα λόγω κοροναϊού (pics)

Συγκεκριμένα, οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το πώς έχει μειωθεί η ρύπανση τους τελευταίους μήνες.

Η NASA και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία χρησιμοποιούν δορυφόρους, οι οποίοι ελέγχουν την ατμοσφαιρική ρύπανση από το διοξείδιο του αζώτου.

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το τελευταίο δίμηνο είναι εντυπωσιακές και αποτυπώνουν πόσο έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα στην Κίνα τους τελευταίους δύο μήνες μετά το ξέσπασμα του κοροναϊού και το κλείσιμο των εργοστασίων.

Η πρώτη φωτογραφία έχει τραβηχτεί πάνω από το Πεκίνο και τη Σαγκάη, τις πρώτες εβδομάδες που ξέσπασε η επιδημία και προτού μπει η χώρα σε καραντίνα. Όπως φαίνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι διάχυτη.

Η αλλαγή στα τέλη Φεβρουαρίου είναι εντυπωσιακή καθώς, όπως φαίνεται, με το κλείσιμο πολλών εργοστασίων και τη μείωση της κινητικότητας στην Κίνα, το διοξείδιο του αζώτου έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

