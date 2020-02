Ανακαλύφθηκε ο πρώτος ζωντανός οργανισμός που ζει χωρίς οξυγόνο (pics)

Σπουδαία ανακάλυψη από τους επιστήμονες -που, ενδεχομένως, αποδεικνύει ότι υπάρχει ζωή και αλλού στο σύμπαν, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οξυγόνου.

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών, λοιπόν, ανακάλυψε το πρώτο πολυκυτταρικό πλάσμα που ζει χωρίς οξυγόνο. Για την ακρίβεια, δεν μπορεί καν να αναπνεύσει, ακόμη και αν το επιθυμούσε.

Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό παράσιτο, το οποίο ζει σε ιστό σολομού και έχει εξελιχθεί έτσι, ώστε να μη χρειάζεται οξυγόνο. Το Henneguya salminicola, όπως λέγεται, δεν έχει μιτοχόνδρια, αλλά ούτε και τα γονίδια και τις πρωτεΐνες εκείνες, που απαιτεί η αναπνοή.

«Η ανακάλυψή μας δείχνει πως η αερόβια αναπνοή, μία από τις πιο σημαντικές μεταβολικές οδούς, δεν είναι δεδομένη για όλα τα ζώα» τονίζεται, μεταξύ άλλων, στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση PNAS.

«Πρόκειται για μία τέλεια απλοποίηση, που αποδεικνύει πως κάποιες φορές, το λίγο είναι πολύ», δήλωσε ο Στίβεν Άτκινσον, επικεφαλής επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος μικροβιολογίας του πανεπιστημίου του Όρεγκον και ένας από τους συγγραφείς της έρευνας.

«Όταν σκεφτόμαστε τα ζώα, φανταζόμαστε πολυκυτταρικά πλάσματα, που χρειάζονται οξυγόνο για να επιβιώσουν, σε αντίθεση με πολλούς μονοκύτταρους οργανισμούς όπως τα πρώτιστα και τα βακτήρια», τόνισε ο ίδιος στο CNN, προσθέτοντας: «Στη μελέτη μας αποδείξαμε πως υπάρχει τουλάχιστον ένα πολυκυτταρικό ζώο που δεν διαθέτει τα γενετικά εργαλεία για να χρησιμοποιεί οξυγόνο».

Το συγκεκριμένο παράσιτο διαθέτει λιγότερα από 10 κύτταρα και ανήκει στην κατηγορία των κνιδόζωων, στην οποία ανήκουν, επίσης, οι μέδουσες και τα κοράλια. Ζει μέσα στον σολομό και «κλέβει έτοιμες θρεπτικές ουσίες» από εκεί, αντί να καταναλώνει οξυγόνο το ίδιο, σύμφωνα με τον Άτκινσον. Πιθανότατα, τονίζει, δεν πονάει το ψάρι, παρότι σχηματίζει μικρές λευκές κύστες στους μύες του.

Η ανακάλυψη αυτή διευρύνει, όπως σημειώνει ο Άτκινσον, ακόμα και την ίδια την έννοια του ζώου.

Unique non-oxygen breathing animal discovered

The tiny, less than 10-celled parasite Henneguya salminicola demonstrates that #evolution can go in any direction

A cnidarian parasite of salmon (Myxozoa: Henneguya) lacks a mitochondrial genome https://t.co/fPHQH79QQh pic.twitter.com/Kg80Azrq3o

— MU-Peter Shimon (@MU_Peter) February 26, 2020