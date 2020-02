Μπαμπουίνοι «δραπέτευσαν» από ερευνητικό κέντρο και δημιούργησαν πανικό έξω από νοσοκομείο (vid)

Μια ομάδα μπαμπουίνων εντοπίστηκε έξω από το νοσοκομείο του Σίδνεϊ αφού το έσκασαν από κοντινό ερευνητικό κέντρο, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν στο Nine News ότι οι τρεις μπαμπουίνοι εθεάθησαν έξω από νοσοκομείο που ήταν κοντά στο ερευνητικό κέντρο.

Σε μια ενημέρωση, η Αστυνομία της NSW σχολίασε:

«Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, τρεις μπαμπουίνοι το έσκασαν από μια εγκατάσταση και πήγαιναν στο Camperdown. Οι αστυνομικοί και χειριστές της άγριας πανίδας έχουν τώρα την κατάσταση υπό έλεγχο, οπότε παρακαλούμε να τους αφήσετε να κάνουν τη δουλειά τους».

This is not a Mandrill! Earlier this afternoon, a troop of baboons escaped from a facility and were going bananas in Camperdown. Police and wildlife handlers now have the situation under control, so please let them do their job and don't be tempted to pry, mates.

— NSW Police Force (@nswpolice) February 25, 2020