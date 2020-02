Το βίντεο με τον Ιρανό υφυπουργό Υγείας να ιδρώνει και να βήχει σε συνέντευξη, μία ημέρα πριν διαγνωστεί με κοροναϊό (vid)

Ο Ιρανός υφυπουργός Υγείας έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό σύμφωνα με ένα tweet του συμβούλου του.

Μια μέρα πριν ο Iraj Harirchi μάθει ότι έχει κοροναϊό είχε δώσει συνέντευξη Τύπου μαζί με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, όπου φαινόταν πως δεν αισθανόταν καλά.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο ο υφυπουργός ιδρώνει και βήχει συνεχώς.

Watch: Video shows the Iranian deputy minister for health sweating and coughing during a press conference held one day before he announced he tested positive for #coronavirus . #COVID -19 https://t.co/t49nL7i9va pic.twitter.com/GY4DbrQY9p

Ο αριθμός των θανάτων από κοροναϊό στο Ιράν αυξήθηκε στους 15 την Τρίτη, καθιστώντας το το πιο θανατηφόρο επίκεντρο για την ασθένεια εκτός της Κίνας.

Το υπουργείο Υγείας πρόσθεσε ότι ο αριθμός των μολυσμένων ανθρώπων έχει αυξηθεί σε 95.

Ωστόσο, ο καθηγητής επιδημιολογίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale, Δρ. Kaveh Khoshnood, εκτιμά ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από κοροναϊό στο Ιράν είναι «πιθανό στις εκατοντάδες», με δεδομένο τον επιβεβαιωμένο αριθμό των 12 νεκρών, αλλά δήλωσε ότι είναι δύσκολο να πούμε «με δεδομένο ότι ο ακριβής αριθμός των περιπτώσεων COVID-19 στο Ιράν δεν έχει αναφερθεί».

Μάλιστα, σήμερα κάνει τον γύρο του διαδικτύου και μια νέα φωτογραφία , αυτή την φορά με τον εκπρόσωπο Τύπου της κυβέρνησης του Ιράν, ο οποίος κρατάει ένα χαρτομάντηλο και φαίνεται να σκουπίζει την μύτη του.

Iranian social media users are sharing a photo of Government Spokesman Ali Rabiei allegedly coughing in a press conference, one day after he appeared in a video next to Deputy Health Minister Iraj Harirchi, who tested positive for #coronavirus.https://t.co/t49nL7i9va pic.twitter.com/5IE6MnnnYc

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 25, 2020