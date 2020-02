Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά οξυγόνο σε άλλον γαλαξία! (pic)

Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι επιστήμονες ανακάλυψαν αναπνεύσιμο οξυγόνο σε άλλον γαλαξία! Το ίδιο, δηλαδή, μοριακό οξυγόνο, που αναπνέουμε και εμείς στη Γη.

Μια ομάδα αστρονόμων από το Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Σαγκάης έκανε την εκπληκτική ανακάλυψη, που δείχνει ότι το ενδεχόμενο να υπάρχει ζωή και αλλού στο σύμπαν ίσως είναι θέμα λίγων ετών μέχρι να επιβεβαιωθεί...

Το οξυγόνο, άλλωστε, είναι το πιο κοινό από τα στοιχεία για τον άνθρωπο και οι επιστήμονες πάντα πίστευαν πως θα ήταν και το πιο εύκολο να εντοπιστεί. Παρ' όλα αυτά, μόλις τώρα τα κατάφεραν!

Scientists Found Breathable Oxygen in Another Galaxy for the First Time #markarian231 https://t.co/uNX3kBnCWV

— David Wald (@DavidRWald) February 22, 2020