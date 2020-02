O Tyson Fury έγλειψε το αίμα από τον λαιμό του Deontay Wilder (vid)

Ο Tyson Fury έγινε ο μοναδικός στην ιστορία που έχει κατακτήσει κάθε τίτλο που υπάρχει στο μποξ μετά τον θρίαμβό του επί του Deontay Wilder.

Ωστόσο ένα στιγμιότυπο που «έπιασε» η κάμερα, «πάγωσε τους θεατές, αφού ο Fury έκανε κάτι ακατανόητο.

Συγκεκριμένα, η κάμερα τον «τσάκωσε» να γλείφει το αίμα από το λαιμό του Deontay Wilder κατά τη διάρκεια της σκληρής μάχης μεταξύ τους!

Το στιγμιότυπο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και σχολιάστηκε από τους χρήστες του twitter.

Mike Tyson bit a guy’s ear off and Fury licking the blood off Wilder is still the worst thing I’ve ever seen in a boxing match.

— Clayton Mistler (@ClaytonMistler) February 23, 2020