Συνελήφθη 21 χρόνια μετά η μητέρα νεογέννητου μωρού που βρέθηκε νεκρό σε σακούλα σκουπιδιών (pics)

Δικαίωση για τους αστυνομικούς στη Βόρεια Καρολίνα, που δεν σταμάτησαν -όπως αποδεικνύεται- να ψάχνουν 21 χρόνια τώρα, προκειμένου να λύσουν το μυστήριο γύρω από το νεογέννητο μωρό, που βρέθηκε νεκρό μέσα σε μια σακούλα σκουπιδιών, στις 3 Μαρτίου του 1999.

Με τη βοήθεια της «εγκληματολογικής γενεαλογίας», που το έκανε και πάλι το θαύμα της, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τη μητέρα του ούτε 24 ωρών βρέφους, το οποίο έφερε τραύμα από αμβλύ αντικείμενο. Εν ολίγοις, δολοφονήθηκε. Από την ίδια τη μητέρα.

Deborah Riddle O’Conner posted a damning message on Facebook late last year before finally admitting responsibility for the horrific murder.

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του DNA, οι ντετέκτιβ εντόπισαν την 54χρονη Deborah Riddle O'Conner ως πιθανή μητέρα του μωρού. Οδήγησαν, λοιπόν, περισσότερα από 200 μίλια δυτικά στο Burke County, για να μιλήσουν μαζί της. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η O'Conner δεν άντεξε, αποκαλύπτοντας πως, πράγματι, εκείνη ήταν η μητέρα.

Αμέσως συνελήφθη και περιμένει τώρα να δικαστεί για φόνο πρώτο βαθμού.

Η υπόθεση έκλεισε 21 χρόνια μετά.

On March 3, 1999, a baby less than 24 hours old was found beaten to death in a plastic bag in Cumberland County, NC. DNA evidence helped lead detectives to 54-year-old Deborah Riddle O’Conner, the baby's alleged mother. https://t.co/IT8QHq3pq2

— WBTV News (@WBTV_News) February 21, 2020