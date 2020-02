Sex Pistols, Ozzy, Macarena: Οι Άγγλοι προτείνουν νέο εθνικό ύμνο τουλάχιστον στα σπορ (vids)

Τέσσερα χρόνια τώρα, από το 2016, όταν και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το Brexit, άνοιξε, παράλληλα, και μια μεγάλη κουβέντα σχετικά με τον εθνικό ύμνο της Αγγλίας και αν πρέπει αυτός να αλλάξει. Για την ακρίβεια, η συζήτηση γίνεται για το αν πρέπει να αποκτήσει τον δικό της.

Το περίφημο ''God Save the King'', άλλωστε, που έγινε, φυσικά, ''Queen'', είναι ο εθνικός ύμνος του Ηνωμένου Βασιλείου από τον 19ο αιώνα! Όχι της Αγγλίας αυτής καθεαυτής.

Ωστόσο, Σκωτία και Ουαλία έχουν τους δικούς τους, ξεχωριστούς ύμνους, ενώ η Αγγλία και η Βόρεια Ιρλανδία -για κάποιον περίεργο λόγο- δεν έχουν.

Σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, δε, όπως οι Αγώνες της Κοινοπολιτείας, ακόμη και η Βόρεια Ιρλανδία χρησιμοποιεί το ''A Londonderry Air'', ενώ η Σκωτία διαθέτει και... καβάτζα, το ''Scotland the Brave'' αντί του ''Flower of Scotland''. Η Αγγλία, όμως, παντού... ''God Save the Queen''.

Το 2016, λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η μεγάλη κουβέντα και μάλιστα, το 49% διαμορφωτών γνώμης (να μας συμπαθάτε για τη μετάφραση του opinion formers) από όλον τον κόσμο, σε μια δημοσκόπηση, που «έτρεξε» το yougov.co.uk, είπαν ότι πρέπει η Αγγλία, ειδικά αν προκύψει Brexit και έστω στα σπορ, να αλλάξει εθνικό ύμνο.

Έκαναν, εξάλλου και τις προτάσεις τους, με το συντριπτικό 39% να ψηφίζει το ''Jerusalem'' για νέο εθνικό ύμνο, το 22% το ''Land of Hope and Glory'' και το 11% το ''I Vow to Thee, My Country''. Εδώ μπορείτε να δείτε και τις υπόλοιπες ψήφους.

Σήμερα, ο Independent άνοιξε ξανά το -ορθάνοιχτο- αυτό θέμα, το οποίο ενδέχεται να απασχολήσει αρκετά σοβαρά τους Άγγλους, τώρα, που το Brexit είναι γεγονός. Ανέβηκε, λοιπόν, ένα άρθρο με τίτλο «Ποιος πρέπει να είναι ο νέος εθνικός ύμνος της Αγγλίας μετά το Brexit;».

Και από κάτω οι προτάσεις... έπεσαν σύννεφο! Άλλοι πρότειναν το Macarena, άλλοι το ''God Save The Queen'', αλλά των Sex Pistols, άλλοι τη μουσική του Bennie Hill και άλλοι Black Sabbath και Ozzy Osbourne!

Πραγματικά, δεκάδες προτάσεις, με τους Άγγλους χρήστες του Twitter να το διασκεδάζουν.

What should England's new national anthem be after Brexit? https://t.co/KtKVUv7IjO — The Independent (@Independent) February 22, 2020

Για φανταστείτε να μπαίνει με αυτό σε λίγο καιρό η εθνική Αγγλίας στο «Γουέμπλεϊ»...