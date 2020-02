Βρέθηκε νεκρό πουλί 46.000 ετών στη Σιβηρία άριστα διατηρημένο (pic)

Ένα νεκρό παγωμένο πουλί βρήκαν κυνηγοί ελεφαντόδοντου στην Σιβηρία.

Το πουλί ήταν 46.000 ετών, όμως ήταν τόσο καλά διατηρημένο που φαινόταν σαν να πέθανε την προηγούμενη μέρα.

Συγκεκριμένα, το πουλί ανακαλύφθηκε από τους κυνηγούς ελεφαντόδοντου κοντά στο χωριό Belaya Gora στη βορειοανατολική Σιβηρία.

Εκείνοι αρχικά θεώρησαν πως το πουλί μάλλον είχε πεθάνει πρόσφατα, ωστόσο το πήγαν σε εμπειρογνώμονες του Σουηδικού Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, η οποίοι αποκάλυψαν πως το πουλί είναι 46.000 ετών.

«Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι οι κλιματικές αλλαγές που έγιναν στο τέλος της εποχής των Παγετώνων οδήγησαν στο σχηματισμό νέων ειδών», δήλωσε ο Dalén, ένας από τους εμπειρογνώμονες, στο CNN, υποδεικνύοντας ότι το παγωμένο πουλί μπορεί να είναι πρόγονος δυο σημερινών ειδών».

Το πουλί είναι άριστα διατηρημένο εξαιτίας του πάγου αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς η συγκεκριμένη περίπτωση είναι εξαιρετική.

Frozen bird discovered in Siberia is 46,000 years old https://t.co/30IFroEYeo pic.twitter.com/O0DrTflAML

— New York Post (@nypost) February 21, 2020