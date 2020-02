WeStandWithQuaden: Κύμα συμπαράστασης στον 9χρονο νάνο, Χιου Τζάκμαν και Ενες Καντέρ στο πλευρό του (pics & vid)

Το βίντεο με τον 9χρονο νάνο που έκλαιγε στο αυτοκίνητο της μητέρας του και φώναζε ότι θέλει να πεθάνει λόγω του bullying που δέχεται στο σχολείο έχει ευαισθητοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που σπεύδουν να εκφράσουν την συμπαράσταση και στην στήριξη τους.

Συγκεκριμένα η μητέρα του 9χρονου μαθητή πήγε να τον πάρει από το σχολείο και το παιδί στο αυτοκίνητο έκλαιγε με λυγμούς φωνάζοντας «Φέρτε μου ένα σχοινί, θέλω να πεθάνω».

Η γυναίκα ανήρτησε το βίντεο στα social media γράφοντας «Αυτά είναι τα απoτελέσματα του bullying. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τα μηνύματα συμπαράστασης να είναι εκατομμύρια.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα το είδαν 16 εκατομμύρια χρήστες και εκατοντάδες χιλιάδες ήταν εκείνοι που εξέφρασαν την συμπαράσταση και την στήριξή τους στο παιδί.

Μάλιστα έχει δημιουργηθεί hashtag στο Twitter το "#WeStandWithQuaden", (συμπαραστεκόμαστε στον Quaden).

La vidéo d'harcèlement de cet d'enfants a ému des millions de personnes et tout le monde l'envoie de la compensation et là tu as l'idiote du village Nadine Morano qui te sors cette débilité pas possible. Cette femme est vraiment un cas social #WeStandWithQuaden pic.twitter.com/037arLmtg0

Sending you and your mom so much love Quaden. The viral vid of you when you were sad broke my heart. So I decided to post this one to show how sweet and infectious your smile is. We got your back honey #WestandwithQuaden https://t.co/nPRrDOVCh6

If you dont know Quadens story you should probably go check it out but in the mean time teach your kids to love each other and not hate, bullying starts with parents fix yourself!! #WestandwithQuaden pic.twitter.com/0YfrJVKEoX

Στην Αυστραλία ήδη από τις πρώτες μέρες που αναρτήθηκε το video αθλητές και αστέρες της χώρας εξέφρασαν έμπρακτα την στήριξή τους στο παιδί αφού επικοινώνησαν με την μητέρα και κάλεσαν την οικογένεια στο γήπεδο.

Μάλιστα ο μικρούλης θα μπει πρώτος στο γήπεδο με την ομάδα ράγκμπι των Indigenous All-Stars για την αναμέτρησή τους με τους Maori All Stars, που θα διεξαχθεί στο Κουίνσλαντ.

Ο Αυστραλός ηθοποιός Χιου Τζάκμαν και ο παίκτης του NBA Ενές Καντέρ είναι δύο από τους εκατοντάδες χιλιάδες που ανέβασαν μηνύματα συμπαράστασης.

This is the one of the hardest video I’ve watched.

A 9 year old boy wanting to kill himself due to bullying at school.

Please spread this around and send love to this little man.

No place in this world for bullies.

#WestandwithQuaden https://t.co/9RCBCVn1dG

— Enes Kanter (@EnesKanter) February 20, 2020