Ήθελαν να κάψουν νοσοκομείο που υπήρχαν 70 άνθρωποι σε καραντίνα λόγω κοροναϊού (vids)

Απίστευτα πράγματα στην Ουκρανία.

Στο χωριό Νόβι Σανζάρι μεταφέρθηκαν 70 άτομα από την Κίνα, προκειμένου να μείνουν σε καραντίνα εκεί για 14 ημέρες λόγω του κοροναϊού.

Ωστόσο η απόφαση αυτή δεν άρεσε στους κατοίκους που εξοργίστηκαν και προκάλεσαν μεγάλης έκτασης επεισόδια, φοβούμενοι οτι ο ιός θα εξαπλωθεί και στην περιοχή τους.

Έστησαν μπλόκα στους δρόμους, συγκρούστηκαν με την αστυνομία, ενώ στα social media κυκλοφορεί η πληροφορία πως ήθελαν να κάψουν ακόμα και το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει o Guardian, κάποιοι ζητούσαν να μεταφερθούν σε ένα πιο απομονωμένο μέρος, ενώ κάποιο έλεγαν κατηγορηματικά να τους πάνε στο Τσερνόμπιλ.

Μάλιστα την ώρα που περνούσαν τα οχήματα που μετέφεραν τους 70 ανθρώπους, προσπάθησαν να τους επιτεθούν με πέτρες, με αποτέλεσμα ένα από αυτά να υποστεί ζημιές.

Ένας από κατοίκους επιχείρησε να εμβολίσει με το όχημά του, τον φραγμό που είχαν φτιάξει οι αρχές χωρίς να τα καταφέρει, ευτυχώς.

Police in Ukraine are trying to protect a hospital with people evacuated from China. And there are 28 citizens of European countries also.The crowd is trying to burn down the hospital with people inside.

Like in the middle ages. pic.twitter.com/bEkrCOiL3c

— SapiraPapiraBat (@BotPutins) February 20, 2020