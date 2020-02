Ελ Τσάπο: Βίντεο και φωτογραφίες του βαρόνου της κοκαΐνης από τη φυλακή (pics)

Φορώντας τη στολή της φυλακής με τον αριθμό «3870», ο Χουακίν Γκουζμάν, γνωστός και ως Ελ Τσάπο διακρίνεται σ' ένα βίντεο όπου ανακρίνεται από δεσμοφύλακες.

Οι δεσμοφύλακες τον ρωτούν το όνομα, το ψευδώνυμό του και του ζητούν να επιβεβαιώσει προσωπικά του στοιχεία, ενώ σε ερώτηση σχετικά με το επάγγελμα του ο Ελ Τσάπο απαντά «αγρότης».

Ακόμα την εμφάνιση τους έκαναν και φωτογραφίες από τη σύλληψή του όπου φαίνεται ότι τον κουρεύουν και του ξυρίζουν το μουστάκι.

Unseen images of #ElChapo being locked up in a #Mexican #prison for a third time in 2016 after two #escapes#Chapo #Mexico pic.twitter.com/ILffzEqhe8

