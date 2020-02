Ανακαλύφθηκε σκελετός Νεάντερταλ που ίσως αποδεικνύει ότι θρηνούσαν τους νεκρούς τους (pics)

Περισσότερα κοινά από όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα φαίνεται πως έχουμε με τα «ξαδέρφια» μας, τους Νεάντερταλ.

Νέα ευρήματα στη διάσημη σπηλιά του Ιράκ, όπου έχουν ανακαλυφθεί δεκάδες σκελετοί εδώ και 60 χρόνια (επτά ενήλικες και τρία βρέφη), αποδεικνύουν, ίσως, πως οι Νεάντερταλ και έθαβαν και θρηνούσαν τους νεκρούς τους!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Guardian, οι επιστήμονες ανακάλυψαν σε εξαιρετική κατάσταση τον σκελετό των άνω άκρων ενός ενήλικα Νεάντερταλ, ο οποίος έζησε πριν από 70.000 χρόνια, στην περίφημη σπηλιά Σανιντάρ, στην ημιαυτόνομη περιοχή των Κούρδων, στο βόρειο Ιράκ. Το άτομο, ονομάστηκε Shanidar Z, η ηλικία του ήταν μεταξύ 40 και 50 ετών, ενώ το φύλο του δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη.

Meet Shanidar Z: the first articulated remains of a Neandertal skeleton discovered in a decade! https://t.co/OysQUwRUXy

Το εκπληκτικό είναι πως βρέθηκαν συστάδες γύρης σε δείγματα εδάφους κοντά στον εν λόγω σκελετό, με τους επιστήμονες να έχουν αρχίσει να πείθονται πως, πράγματι, οι Νεάντερταλ έθαβαν τους νεκρούς τους και πραγματοποιούσαν ταφικές τελετές με λουλούδια!

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε θα αποδείξει κιόλας πως τα «ξαδέρφια» μας δεν είχαν ούτε τόσο μειωμένη ευφυΐα ούτε τόσο ζωώδη ένστικτα...

Οι επικριτές της άποψης για τις ταφικές τελετές υποστήριζαν πως η γύρη βρέθηκε στη σπηλιά μεταγενέστερα, χάρη σε άλλους κατοίκους της ή από τρωκτικά ή από έντομα.

«Στην αρχή είχα αμφιβολίες, πολλές μελέτες αμφισβητούν τα ευρήματα για τα ταφικά έθιμα, έχω αλλάξει άποψη και το σενάριο αυτό είναι πολύ πιο πιθανό. Είμαι ενθουσιασμένη και περιμένω να δω τα πλήρη αποτελέσματα από τις νέες αναλύσεις μας», δήλωσε η οστεολόγος και παλαιοανθρωπολόγος του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Έμα Πομερόι.

Archaeologists from Cambridge have unearthed the first articulated #Neanderthal skeleton to be found in over 20 years.

It could help us understand whether this lost species conducted human-like death rites.

Feature: https://t.co/psiZU3OEp6@UCamArchaeology #Shanidar

— Cambridge University (@Cambridge_Uni) February 19, 2020