Φύλλο που είχε πέσει από δέντρο πριν από 6000 χρόνια, βρέθηκε σχεδόν άθικτο (pic)

Ένα τέλεια διατηρημένο φύλλο που έπεσε από ένα δέντρο πριν από 6.000 χρόνια έχει ανακαλυφθεί άθικτο στο Lancashire.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν το φύλλο ενώ εκκαθάρισαν ένα οικόπεδο λίγο έξω από το Μπλάκπουλ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το φύλλο ανακαλύφθηκε ανάμεσα σε μια σειρά από άλλα εργαλεία αγγειοπλαστικής της αρχαιότητας.

Η ανάσυρση των αντικειμένων που βρέθηκαν στην περιοχή περιλαμβάνει επίσης ένα κομμάτι πέτρας που μπορεί να είναι η κορυφή ενός κεφαλιού βέλους.

Η Αρχαιολογία της Οξφόρδης διεξήγαγε έρευνες πριν από την κατασκευή του έργου, όταν ανακάλυψε τα προϊστορικά φύλλα.

