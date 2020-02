Βρέθηκε εγκλωβισμένη σε κεχριμπάρι μέλισσα με γύρη 100 εκατ. ετών! (pics & vid)

Πριν από εκατομμύρια χρόνια, οι μέλισσες εξελίχθηκαν από αιμοσταγείς σφήκες, που έτρωγαν κρέας, αλλά ελάχιστα είναι γνωστά για τη μετάβασή τους σε έντομα, που αναζητούν λουλούδια για τη γύρη τους.

Πρόσφατα, όμως, ανακαλύφθηκε μια απολιθωμένη μέλισσα, παγωμένη στον χρόνο σε κεχριμπάρι από τη Μιανμάρ, που θα μπορούσε να ρίξει λίγο «φως» σε αυτό το μυστήριο.

Οι μέλισσες, όπως γνωρίζουμε, είναι επικονιαστές. Καθώς ταξιδεύουν από λουλούδι σε λουλούδι, σε αναζήτηση γευστικής γύρης και ζαχαρούχου νέκταρ, οι μικροσκοπικοί κίτρινοι κόκκοι γύρης (το ισοδύναμο του σπέρματος για τα φυτά) συνδέονται με το σώμα τους και απλώνονται στις θηλυκές αναπαραγωγικές δομές των φυτών, επιτρέποντας τη γονιμοποίησή τους.

Χωρίς αυτούς τους εξάποδους επικονιαστές, τα φυτά θα αγωνίζονταν για να αναπαραχθούν, και χωρίς τη γύρη και το νέκταρ τους, οι μέλισσες θα πεινούσαν. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα «δούναι και λαβείν», έναν φαύλο κύκλο.

Οι επικονιαστές, λοιπόν και τα ανθοφόρα φυτά έχουν εξελιχθεί μέσα από μια χρονοβόρα διαδικασία εκατομμυρίων ετών, για να αναπτύξουν την τέλεια συνεργασία τους.

Αυτή, η παγιδευμένη στο κεχριμπάρι, μέλισσα, που ονομάστηκε Discoscapa apicula και περιγράφεται στο περιοδικό BioOne Complete, έχει κόκκους γύρης στο σώμα της, υποδηλώνοντας ότι επισκέφθηκε τουλάχιστον ένα λουλούδι, προτού συναντήσει το κολλώδες τέλος της, πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια, κατά τη διάρκεια της μέσης κρητιδικής περιόδου. Η μέλισσα ανήκει, δε, σε μια ολοκαίνουργια οικογένεια, γένος και είδος.

«Τα απολιθώματα των μελισσών είναι πάρα πολλά, αλλά τα περισσότερα προέρχονται από τα τελευταία 65 εκατομμύρια χρόνια και μοιάζουν πολύ με τις σύγχρονες μέλισσες», δήλωσε ο George Poinar Jr, ερευνητής του κρατικού πανεπιστημίου του Όρεγκον.

«Τα απολιθώματα, όμως, σαν αυτό, μπορούν να μας πουν πολλά σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν και ορισμένες σφήκες εξελίχθηκαν σε φυτοφάγες μέλισσες», πρόσθεσε.

