Σαύρα-γίγαντας ζωγραφίζει και «πουλάει» τα έργα της για τις φωτιές στην Αυστραλία (pics & vids)

Καλλιτεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές ανησυχίες αποδεικνύει πως έχει μια σαύρα-γίγαντας.

Ο Winston, που ανήκει στο είδος tegu -και στη Sarah Curry από το Μίσιγκαν- βυθίζει τα νύχια και την ουρά του στα χρώματα και αρχίζει να ζωγραφίζει τον καμβά, με τρόπο, δε, που, σε κάποιους (όχι σε εμάς), θυμίζει έντονα το έργο του σημαντικότερου εκπροσώπου του κινήματος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, Jackson Pollock.

Η σαύρα, φυσικά, απλά περπατάει, δεν έχει ιδέα ότι δημιουργεί έργα τέχνης, τα οποία, μάλιστα, η ιδιοκτήτριά της μοσχοπουλάει, συγκεντρώνοντας χρήματα για τις φωτιές, που έπληξαν την Αυστραλία!

Winston The Tegu Is Super Cuddly!

There are cat people, there are dog people, and then there are lizard people.

No, not those lizard people. Lizard people like Sarah Curry, who didn’t expect Winston, her Argentine Black and White Tegu, to become h https://t.co/W4DiC87Nbs

