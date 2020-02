Ινδός σπρίντερ έσπασε το ρεκόρ του Μπολτ στα 100μ. με τη βοήθεια δύο βουβαλιών (pics & vid)

Ένας Ινδός εργάτης έσπασε -φαινομενικά- το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ στα 100 μέτρα, καλύπτοντας την ίδια απόσταση σε μόλις 9,55 δευτερόλεπτα.

Βέβαια, με μια γρήγορη ματιά στο παρακάτω βίντεο θα καταλάβετε αμέσως γιατί η είδηση δεν πρώτο θέμα παντού στον κόσμο. Ακόμα.

Αφενός διότι το «ρεκόρ» του Ινδού δεν επετεύχθη σε κάποια εγκεκριμένη παγκόσμια αθλητική διοργάνωση, αλλά μέσα σε μια λακκούβα με νερό. Και αφετέρου γιατί τον Ινδό έσερναν δύο βουβάλια.

«Ε, και;», διερωτόμαστε. Δεν πρέπει να λάβει έπαινο ο 28χρονος Srinivasa Gowda; «Πρέπει», απαντάμε μόνοι μας. Και θα το τεκμηριώσουμε.

Ο νεαρός από την Καρνατάκα συμμετείχε στο άθλημα της Καμπάλας, έναν πολύ δημοφιλές αγώνα ταχύτητας στην Ινδία και αλλού, σε μια πορεία λίγο μεγαλύτερη από 100 μέτρα μέσα σε καλλιέργειες ρυζιού -την προαναφερθείσα λακκούβα με νερό- με τους αθλητές να κρατούν ταυτόχρονα δύο βουβάλια.

Ενώ το παγκόσμιο ρεκόρ του Μπολτ, λοιπόν, είναι 9,58 δευτερόλεπτα, και κρατάει από το 2009, στο Βερολίνο, ο Gowda κάλυψε την απόσταση των 142,4 μέτρων σε μόλις 13,62 δευτερόλεπτα.

Αυτό σημαίνει -ανεπίσημα φυσικά- πως αν υπολογίσουμε τον χρόνο του στα 100 μέτρα βγαίνει 9,55 δευτερόλεπτα. Ο Gowda, δηλαδή, έτρεξε τα 100 μέτρα τρία δέκατα πιο γρήγορα από τον Τζαμαϊκανό θρύλο!

#WATCH - Srinivasa Gowda from Karnataka ran 100m in 9.55 seconds at a "Kambala" (buffalo race). He was faster than Usain Bolt who took 9.58 seconds to create a world record. pic.twitter.com/lCyig2Z3lQ

Και γεννώνται δύο ερωτήματα: Τι χρόνο θα έκανε ο Γιουσέιν Μπολτ αν τον έσερναν δύο βουβάλια; Τι χρόνο θα έκανε ο Gowda στον στίβο στα 100 μέτρα;

Φαίνεται, πάντως, πως το δεύτερο θα το μάθουμε σύντομα, καθώς ο 28χρονος κλήθηκε για δοκιμαστικά μετά την απόδοσή του!

#SrinivasaGowda, you ran 142.5 meters in just 13.62 seconds (100 meters in 9. 56 sec) at a buffalo race in a muddy field, barefoot. I can't imagine what you can achieve on a synthetic running track with proper athletic trainning.

You are not Usain Bolt, you are better than him. https://t.co/PQ9mLSbFE7 pic.twitter.com/UJrQRZHMJd

—(@Alter_Ego45) February 15, 2020