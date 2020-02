Μια τοιχογραφία για «να αποκτήσουν φωνή» τα θύματα του Τζακ του Αντεροβγάλτη (pic)

Με μια νέα τοιχογραφία στο Whitechapel του Λονδίνου, η ιστορικός Hallie Rubenhold σχεδιάζει να αποτίσει φόρο τιμής στις ζωές των γυναικών που δολοφόνησε ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης, ελπίζοντας ότι αυτό θα γίνει αντίβαρο στις οργανωμένες «Jack the Ripper» ξεναγήσεις στην περιοχή.

Το πρότζεκτ έχει ήδη τη μη δεσμευτική υποστήριξη των αρχών και τοπικών θεσμών, και η Rubenhold αισιοδοξεί: «Θα γίνει, είναι απλώς θέμα να βρεθεί το κατάλληλο μέρος».

Η Rubenhold έχει κερδίσει το αξίας 50.000 λιρών Αγγλίας βραβείο Baillie Gifford για το βιβλίο της «Οι Πέντε». Σε αυτό, η ιστορικός ξετυλίγει τις ζωές των πέντε «αναγνωρισμένων» από τη σχετική ιστοριογραφία θυμάτων του Αντεροβγάλτη: της Μέρι Αν «Πόλι» Νίκολς, της Άνι Τσάπμαν, της Ελίζαμπεθ Στράιντ, της Κάθριν Ίντοους και της Μέρι Τζέιν Κέλι. Η ιδέα για μια μόνιμη τοιχογραφία προς τιμή αυτών των γυναικών τής ήρθε όταν ο εκδότης της παρήγγειλε μια προσωρινή τοιχογραφία στην οδό Έμπορ στο Whitechapel για να προωθήσει το βιβλίο της.

«Εδώ και κάποιο καιρό, ο κόσμος κουβεντιάζει για ένα μνημείο γι' αυτές τις γυναίκες... Το Whitechapel δεν είναι μέρος για να ανεγείρεις άγαλμα. Αλλά μια τοιχογραφία - αυτό είναι. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Υπάρχει τόση τέχνη δρόμου στο Spitalfields, στο Whitechapel και στο Shoreditch, άρα είναι τόσο πολύ συναφές» τόνισε, μιλώντας στην εφημερίδα The Guardian.

This has gone up on Ebor Street in Whitechapel. It's amazing to see the womens' faces here. It feels right. This is a temporary mural and an advert for the book, but I'd like to start a campaign for a permanent mural commemorating the victims. How do I do this, Twitter? pic.twitter.com/jVs3kK3DYs

— Hallie Rubenhold (@HallieRubenhold) February 6, 2020