Η στιγμή που παίκτης καταρρέει κατά την διάρκεια αγώνα χόκεϊ (vid)

Ο παίκτης του χόκεϊ Jay Bouwmeester κατέρρευσε στον πάγκο κατά την διάρκεια της πρώτης περιόδου στο παιχνίδι των Blues κόντρα στους Ducks.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είχε τις αισθήσεις του σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή των Blues, Doug Armstrong.

Ο Bouwmeester, κατέρρευσε στον πάγκο και οι συμπαίκτες του πανικόβλητοι φώναζαν για βοήθεια.

Replay from the Ducks feed of Jay Bouwmeester passing out on the Blues bench. This is the most frightening thing I have ever watched. His last shift showed no sign of physical contact and he went to the bench just fine but randomly collapsed. Love you JayBouw pic.twitter.com/nu3YpjMZR3

