Δύο νεαρές γυναίκες έγιναν το πρώτο γκέι ζευγάρι που παντρεύεται στη Βόρεια Ιρλανδία

«Από εδώ η σύζυγός μου, μπορώ επιτέλους να λέω ότι είναι η σύζυγός μου»: δύο νεαρές γυναίκες παντρεύτηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία και έγιναν έτσι το πρώτο ομοφυλόφιλο ζευγάρι που τέλεσε γάμο, μετά την αλλαγή της νομοθεσίας το περασμένο καλοκαίρι.

Η Ρόμπιν Πιπλς, 26 ετών και η Σάρνι Έντουαρντς, 27 ετών, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το απόγευμα στην πόλη Καρικφέργκους, κοντά στο Μπέλφαστ, επωφελούμενες από τον νέο νόμο που τέθηκε σε ισχύ την Δευτέρα.

«Είναι εντελώς σουρεαλιστικό, ζούμε κυριολεκτικά ένα όνειρο, είναι απίστευτο», δήλωσε η Σάρνι Έντουαρντς-Πιπλς.

«Δεν περιμέναμε ότι θα ήμασταν το πρώτο ζευγάρι που θα παντρευόταν στη Βόρεια Ιρλανδία», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ευτυχή σύμπτωση».

Οι δύο γυναίκες είναι ζευγάρι εδώ και έξι χρόνια και αρχικά σκέφτονταν να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης.

«Αγωνιστήκαμε για πολύ καιρό για να έχουμε την ευκαιρία να θεωρούμαστε ίσες. Και τώρα είμαστε εδώ, είναι εκπληκτικό!», σχολίασε η σύζυγός της, η Ρόμπιν, ευχαριστώντας όλους εκείνους που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις και υπέγραψαν τα αιτήματα για τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου.

Στο υπόλοιποι Ηνωμένο Βασίλειο οι γάμοι αυτοί επιτρέπονται από το 2014.

Great to see - the first ever same-sex marriage in Northern Ireland is now underway https://t.co/rzSmDaOh8p

— Prospect N Ireland (@ProspectNI) February 11, 2020