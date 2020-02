Χορεύτρια έκανε pole dancing, έπεσε από στύλο 4,5 μέτρων και συνέχισε να χορεύει! (pics &vid)

Μια χορεύτρια που έκανε pole dancing έπεσε από στύλο 4,5 μέτρων και συνέχιζε να χορεύει.

Η κοπέλα που ονομάζεται Genea Sky, χόρευε σε κλαμπ στο Τέξας, πάνω σε έναν ψηλό στύλο και περίπου στη μέση του show έπεσε και χτύπησε, όμως παρά το γεγονός ότι τραυματίστηκε, συνέχισε να χορεύει.

Το βίντεο που δείχνει την κοπέλα να πέφτει από τον στύλο αναρτήθηκε στα social media και σχεδόν όλοι εξέφρασαν την συμπαράστασή τους αλλά και τον θαυμασμό τους για τον επαγγελματισμό της.

This stripper almost died at XTC last night! pic.twitter.com/v1Jx8vqm08

— IG: 1Freedrug (@1Freedrugs) February 9, 2020