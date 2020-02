Μητέρα «επανασυνδέθηκε» με τη νεκρή κόρη της μέσω εικονικής πραγματικότητας (pics & vid)

Μια μητέρα από τη Νότια Κορέα, η Jang Ji-sung, εμφανίστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο ''I Met You'', στο οποίο δημιουργήθηκε ένας φουτουριστικός κόσμος εικονικής πραγματικότητας ​​και η Jang μπόρεσε, μέσω ενός σετ κεφαλής, να «συναντήσει» το κοριτσάκι της, ονόματι Nayeon, που πέθανε πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν μόλις επτά ετών!

Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Munhwa Broadcasting Corporation, που κοινοποίησε ένα συγκλονιστικό βίντεο στο YouTube.

Σε αυτό, βλέπουμε τη Jang να φοράει το VR, ενώ βρίσκεται σε μια αίθουσα με πράσινη οθόνη.

Η συνέχεια είναι ανατριχιαστική...

Ξαφνικά εμφανίζεται το μικρό κορίτσι, που τρέχει προς τη μητέρα του, η οποία βάζει τα κλάματα και προσπαθεί -με τα ειδικά σχεδιασμένα γάντια- να αγγίξει την κόρη της...

Η VR Nayeon ρωτά: «Πού ήσουν, μαμά; Με σκεφτόσουν;»...

Η Jang απαντά: «Αυτό κάνω πάντα».

