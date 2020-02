Παγόβουνο τέσσερις φορές όσο το μέγεθος του Λονδίνου βγαίνει στην ανοιχτή θάλασσα! (pics & vids)

Συναγερμός στον Νότιο Ωκεανό, καθώς το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου αναμένεται να εισέλθει στην ανοιχτή θάλασσα!

Το κολοσσιαίο A68, με μέγεθος... τέσσερις φορές όσο το Λονδίνο, ξεκόλλησε από την Ανταρκτική το 2017 και πλέον ταξιδεύει βόρεια, στο όριο των αιώνιων θαλάσσιων πάγων της ηπείρου, απειλώντας τα διερχόμενα πλοία.

Το 2017, που αποσπάστηκε, καταλάμβανε μία έκταση 6.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αλλά από τότε έχει χάσει ελάχιστο από τον όγκο του. Οι επιστήμονες, μάλιστα, προειδοποιούν πως το παγόβουνο ενδέχεται να μπει με αυτό το μέγεθος στον Νότιο Ωκεανό.

«Με αναλογία πάχους προς μήκος παρόμοιο με πέντε φύλλα Α4, εντυπωσιάζομαι, που τα κύματα του ωκεανού δεν έχουν κάνει ήδη... παγάκια το παγόβουνο Α68», ανέφερε ο καθηγητής Adrian Luckman από το πανεπιστήμιο του Σουόνσι. «Αν επιβιώσει για πολύ ως ένα ενιαίο κομμάτι, θα περάσει τα όρια της παγοκάλυψης της θάλασσας», ανέφερε στο BBC News.

Το A68 αποκόπηκε από την Τράπεζα Πάγου Λάρσεν (Larsen Ice Shelf) τον Ιούλιο του 2017. Για έναν ολόκληρο χρόνο μετακινήθηκε ελάχιστα, καθώς το κάτω μέρος του έβρισκε στον βυθό. Οι άνεμοι και τα ρεύματα, ωστόσο, άρχισαν, τελικά, να το σπρώχνουν προς τον Βορρά.

Το παγόβουνο ακολουθεί μια πολύ προβλέψιμη πορεία. Όταν ξεπροβάλει από την άκρη της χερσονήσου, θα παρασυρθεί προς τον Βορρά και τον Ατλαντικό, μία διαδρομή που οι ειδικοί αποκαλούν «Το δρομάκι των Παγόβουνων».

Η παρακολούθηση παγόβουνων, ειδικά με αυτό το μέγεθος, κρίνεται επιτακτική, καθώς συνιστούν κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα.

