Πέθανε ένας από τους τελευταίους ελέφαντες που οι χαυλιόδοντές τους φτάνουν στη γη (pics & vid)

Ένας από τους τελευταίους ελέφαντες, οι χαυλιόδοντες των οποίων είναι τόσο μεγάλοι, που φτάνουν στη γη, πέθανε την Τρίτη...

Όπως ανακοίνωσε η Αρχή Άγριας Πανίδας της Κένυας «ο μεγάλος Τιμ ήταν ένας από τους τελευταίους ελέφαντες της Αφρικής με γιγάντιους χαυλιόδοντες. Ο διάσημος αυτός ελέφαντας πέθανε την Τρίτη το πρωί σε ηλικία 50 ετών».

Tim, the Super Tusker elephant in Amboseli has died. Our hearts are broken.

Tim was one of Africa's very few Super Tuskers, and an incredible elephant whose presence awed and inspired many.

He was one of Kenya's National Treasures! #RIPTim pic.twitter.com/ene1TA2roo

