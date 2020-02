Κάλεσε τις πρώτες βοήθειες με τα δάχτυλα του ποδιού της επειδή είχε τραυματιστεί στα χέρια (vid)

Μια 54χρονη προσπαθούσε να αλλάξει λάστιχο στο αυτοκίνητό της, τραυματίστηκε στα χέρια, αφού την πλάκωσε η ρόδα και έμεινε έτσι για 35 λεπτά.

Προσπάθησε να καλέσει ασθενοφόρο, αλλά δεν μπορούσε και σκέφτηκε να πληκτρολογήσει τον αριθμό με τα πόδια της.

Τελικά τα κατάφερε και οι Αρχές έφτασαν 8 λεπτά μετά.

Έπειτα από λίγη ώρα την απεγκλώβισαν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Ήταν μόνη της στην άκρη του δρόμου, με τα χέρια τραυματισμένα κάτω από την ρόδα, ενώ το σημείο ήταν σκοτεινό», ανέφεραν οι διασώστες.

Το περιστατικό συνέβη στη Βόρεια Καρολίνα και όπως αναφέρει το abcnews, έχει υποστεί ζημιά και στα δυο της χέρια, ωστόσο η σοβαρότητα της κατάστασής της δεν έχει γίνει γνωστή.

Woman whose hands were crushed by her car while she was changing a tire on the side of a road managed to save herself by using her toes to call 911. https://t.co/ZEARvEb6rj

— ABC News (@ABC) February 4, 2020