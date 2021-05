Σοκάρει η Lady Gaga: «Με βίασε μουσικός παραγωγός και με πέταξε στη γωνία έγκυο»

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη προέβη η Lady Gaga στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς του Apple TV, με την Όπρα Γουίνφρι και τον Πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Ο εαυτός μου που δεν βλέπεις» με θέμα την ψυχική υγεία.

Η διάσημη τραγουδίστρια αποκάλυψε πως πέρασε μια μεγάλη ψυχολογική διαταραχή, απόρροια του βιασμού της από έναν μουσικό παραγωγό που την άφησε έγκυο. Ήταν μόλις 19 ετών, όταν ο μουσικός παραγωγός την είχε απειλήσει πως αν δεν έβγαζε τα ρούχα της, θα τις κατέστρεφε τη μουσική και δεν θα σταματούσε.

«Με πέταξε έγκυο σε μια γωνιά… γιατί έκανα εμετό και ένιωθα άρρωστη».

Οι αποκαλύψεις της φυσικά σόκαραν τον κόσμο με την ίδια να λέει πως είχε επέλθει μετά σε μία κατάσταση παράνοιας, καθώς το «τραύμα» αυτό δεν είχε κλείσει.

Όσο περιέγραφε τη σκηνή του βιασμού της, η Lady Gaga, ξέσπασε σε κλάματα: «Ήμουν 19 ετών και δούλευα στη μουσική βιομηχανία. Ένας παραγωγός μου είπε,«βγάλε τα ρούχα σου». Είπα «όχι» και έφυγα, και μου είπε ότι θα κατέστρεφε όλη τη μουσική μου. Και δεν θα σταματούσε.

«Δεν σταμάτησε να μου το λέει και απλά «πάγωσα»... δεν θυμάμαι καν».

Η 35χρονη πλέον τραγουδίστρια, είπε ότι δεν θα κατονομάσει τον βιαστή της.

«Καταλαβαίνω το κίνημα #MeToo, καταλαβαίνω ότι μερικοί άνθρωποι αισθάνονται πραγματικά άνετα με αυτό, αλλά δεν θα το κάνω. Δεν θέλω ποτέ να ξανασυναντήσω αυτό το άτομο».

Η Lady Gaga αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον βιασμό της το 2014 μέσα από τα τραγούδια της, όπως το Swine και το «Til It Happens To You», το οποίο ήταν και το soundtrack στο The Hunting Ground, ένα ντοκιμαντέρ για τις σεξουαλικές επιθέσεις σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ, το οποίο μάλιστα προτάθηκε για Όσκαρ το 2016.

Το ψυχολογικό ξέσπασμα, ήρθε χρόνια αργότερα και το «τραύμα» ήταν ανοικτό ακόμα και όταν κέρδισε το Όσκαρ για το «A Star Is Born» το 2019. Ακόμα και η ίδια το κατάλαβε, όταν εισήχθη στο νοσοκομείο με οξύ πόνο και μούδιασμα και της σύστησαν να δει έναν ψυχίατρο.

«Δεν μπορούσα να νιώσω το σώμα μου», θυμάται. «Πρώτα ένιωσα έναν πόνο, μετά ένα μούδιασμα και στη συνέχεια ήμουν άρρωστη για εβδομάδες.

Συνειδητοποίησα ότι ήταν ο ίδιος πόνος που ένιωσα όταν το άτομο που με βίασε, με έριξε έγκυο σε μια γωνιά, στο σπίτι των γονιών μου, επειδή έκανα εμετό και ένιωθα άρρωστη. Ήμουν κλειδωμένη σε ένα στούντιο για μήνες».

Η Lady Gaga τόνισε ότι το τραύμα αυτό την έχει αλλάξει ως άτομο και δεν θα την αφήσει ποτέ.

«Είχα ένα ψυχολογικό ξέσπασμα και για δύο χρόνια, δεν ήμουν η ίδια. Ο τρόπος που νιώθω όταν πονάω, είναι όπως τότε που ένιωσα στον βιασμό. Έκανα τόσες πολλές μαγνητικές τομογραφίες αλλά δεν έβρισκαν τίποτα. Το σώμα όμως θυμάται».

Της πήρε δυόμιση χρόνια για να ανακάμψει: «Έχω μάθει όλους τους τρόπους να βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Όλα άρχισαν να αλλάζουν αργά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ