Ο τραγουδιστής των Imagine Dragons δώρισε το πατρίκο του σε εκστρατεία της LGBT+ κοινότητας (vid)

Ο Νταν Ρέινονλντς δωρίζει μεγάλο μέρος της κληρονομιάς του για έναν καλό σκοπό.

Ο αρχηγός των Imagine Dragons εμφανίστηκε στην εκπομπή «Good Morning America» μαζί με τον CEO της Apple, Τιμ Κουκ και τον ιδιοκτήτη της Utah Jazz, Ράιαν Σμιθ για να ανακοινώσουν τη νέα εκστρατεία «8 εκατομμύρια, 8 σπίτια» της Encircle, μη κερδοσκοπικής εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία κέντρων πόρων μάθησης για νέους LGBT+ στις πολιτείες της Αριζόνα, του Αϊντάχο, της Νεβάδα και της Γιούτα.

Three powerhouses are giving a lifeline to millions of #LGBTQ youth with @encircle2gether. @RobinRoberts sits down exclusively with Apple CEO @tim_cook, @Imaginedragons front man @DanReynolds and @utahjazz owner @RyanQualtrics. pic.twitter.com/ft9sUQKRRv

— Good Morning America (@GMA) February 25, 2021