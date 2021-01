Το αστρονομικό ποσό ανά επεισόδιο που θα παίρνουν οι τρεις πρωταγωνίστριες του «Sex & the City»

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, και οι τρεις πρωταγωνίστριες πρόκειται να πληρώνονται πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια για καθένα από τα 10 επεισόδια του επερχόμενου revival με νέο τίτλο «And Just Like That», που θα προβληθεί από το HBO Max.

Επιπλέον, εκτός από τους ρόλους τους ως Κάρι, Μιράντα και Σάρλοτ αντίστοιχα, και οι τρεις ηθοποιοί θα είναι και παραγωγοί της νέας σειράς. Δεδομένου πόσο διάσημη υπήρξε η σειρά και της σχεδόν σίγουρης επιτυχίας των καινούργιων επεισοδίων, ο μισθός των τριών σταρ δεν αποτελεί έκπληξη.

Η αμοιβή του ενός εκατομμυρίου ανά επεισόδιο έχει γίνει πολύ συνηθισμένη, τα τελευταία χρόνια, στους μισθούς ηθοποιών που πρωταγωνιστούν σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές. Διάσημα ονόματα του Χόλιγουντ όπως οι Νικόλ Κίντμαν, Τζεφ Μπρίτζες, Ρις Γουίδερσπουν και Κέρι Ουάσιγκτον συγκαταλέγονται στους σταρ που πρόσφατα συμφώνησαν αντίστοιχους μισθούς σε μεγάλα πρότζεκτ από πλατφόρμες όπως Netflix, Hulu κ.α.

Να σημειωθεί ότι η 55χρονη Πάρκερ με την 54χρονη Νίξον και την 55χρονη Ντέιβις επιβεβαίωσαν όλες την Κυριακή την επιστροφή του νέου «Sex & the City», δημοσιεύοντας ένα teaser της σειράς.

