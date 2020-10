Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έβγαλε metal τραγούδι! (vid)

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ, που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά ως Mitch Buchannon στο Baywatch, παραμένει στα 68 του μια τεράστια μορφή. Και για αυτό εξακολουθούμε να τον αγαπάμε.

Ο Χάσελχοφ, λοιπόν, τώρα είπε να βγάλει metal τραγούδι!

Για την ακρίβεια, ηχογράφησε ένα metal τραγούδι με τίτλο ''Through The Night'' μαζί με τους CUESTACK. Η μπάντα «τρέχει» μια καμπάνια στο Kickstarter, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την ολοκλήρωση του βίντεο κλιπ και ενός making of ντοκιμαντέρ.

Πάρτε μια πρώτη γεύση από το τραγούδι και ακούστε και τον Χάσελχοφ να... ουρλιάζει: