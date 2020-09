Χέλεν Ρέντι: Πέθανε η τραγουδίστρια του φεμινιστικού ύμνου «I Am Woman»

Η Ρέντι πέθανε την Τρίτη στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 78 ετών. «Οι καρδιές μας έσπασαν. Αλλά αισθανόμαστε αγαλλίαση γνωρίζοντας ότι η φωνή της θα ζήσει για πάντα», έγραψαν στη δήλωσή τους τα παιδιά της Τρέισι Ντόνατ και Τζόρνταν Σόμερς.

Η Ρέντι έπασχε από τη νόσο του Άντισον και διαγνώστηκε με άνοια το 2015. Τα τελευταία χρόνια ζούσε έναν οίκο φροντίδας ηλικιωμένων στο Λος Άντζελες.

Γεννημένη το 1941 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και αφού κέρδισε ένα διαγωνισμό ταλέντων στην πατρίδα της, ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το όνειρό της. Η πρώτη της επιτυχία ήρθε με το «I Don't Know How to Love Him» από το μιούζικαλ «Jesus Christ Superstar». Ωστόσο, η καριέρα της εκτοξεύτηκε γράφοντας και ερμηνεύοντας το «I Am Woman» το οποίο έγινε έγινε το έμβλημα του γυναικείου κινήματος και της χάρισε ένα βραβείο Grammy.

To 1973 παρουσίασε τη δική της τηλεοπτική εκπομπή στο NBC ενώ το 1974 απέκτησε το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Η Ρεντι εμφανίστηκε επίσης σε αρκετές ταινίες και θεατρικές παραγωγές.

