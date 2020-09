Το θέρετρο στην Τζαμάικα όπου ο Ίαν Φλέμινγκ δημιούργησε τον Τζέιμς Μποντ προσφέρει «ταξιδιωτικό πακέτο 007» (pics)

Προς τιμήν της επιστροφής του σούπερ κατάσκοπου, το θέρετρο GoldenEye του Ίαν Φλέμινγκ προσφέρει ένα αποκλειστικό ταξιδιωτικό πακέτο 007 κατάλληλο για τους λάτρεις της κινηματογραφικής σειράς.

Στην ταινία «No Time To Die», την τελευταία του franchise, ο Μποντ (που υποδύεται ο Ντάνιελ Κρεγκ) επιστρέφει στην Τζαμάικα για μία ακόμη συνάντηση.

Όμως δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο φανταστικός χαρακτήρας του Ίαν Φλέμινγκ επισκέπτεται το νησί. Το θέρετρο ήταν το κεντρικό σκηνικό στις ταινίες «Dr. No» και «Live and Let Die».

Few spare dollar? sign up for this 'epic 007 Package' at Goldeneye resort in Jamaica and you get a copy of my book, signed by ... Chris Blackwell! https://t.co/KMJFI3dlbt

— Matthew Parker (@matthewparker70) September 24, 2020