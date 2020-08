Dwayne "The Rock" Johnson: Αγόρασε το XFL του Βινς Μακμάν! (pic & vid)

Το έχει η... μοίρα του XFL να βρίσκεται σε χέρια ανθρώπων του WWE!

Όπως έγινε γνωστό, ιδιοκτήτης του -πολύπαθου- πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου είναι, πλέον, ο Dwayne "The Rock" Johnson, ο οποίος κινήθηκε αστραπιαία -και κάτω από τη μύτη του Βινς Μακμάν- και αγόρασε την εταιρεία αντί 15 εκατ. δολαρίων!

Ο Βινς Μακμάν, ιδιοκτήτης του WWE, ίδρυσε το XFL το 2001, προκειμένου να αποτελέσει το «αντίπαλον δέος» του NFL. Μόλις μετά από μία σεζόν, ωστόσο... κατέβασε ρολά, με τον ίδιο τον Μακμαάν να κάνει λόγο για «κολοσσιαία αποτυχία».

Σχεδόν 20 χρόνια μετά, ο Αμερικανός επιχειρηματίας -και «κολλητός» του Ντόναλντ Τραμπ...- αποφάσισε να προσπαθήσει ξανά, και ενεργοποίησε εκ νέου το XFL. Και πάλι, ωστόσο, δεν ήταν της μοίρας του γραφτό... Η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε την εταιρεία σε πτώχευση!

Σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα 3 Αυγούστου, είχε προγραμματιστεί να γίνει δημοπρασία, προκειμένου να βρεθεί νέος ιδιοκτήτης για το «καταραμένο» πρωτάθλημα. Όπως επιβεβαίωσε το ίδιο το XFL, ο ''The Rock'' και οι συνεργάτες του -συμπεριλαμβανομένης της πρώην συζύγου του, Dany Garcia, και των συνεργατών της από την εταιρεία RedBird Capital- αγόρασαν μέσα στο σαββατοκύριακο το brand αντί 15 εκατ. δολαρίων!

.@TheRock is buying the XFL

The former WWE superstar and RedBird Capital are buying the league for $15M, per @Sportico pic.twitter.com/Q0sjU402Nk

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 3, 2020