30 χρόνια αποχής από ποτό και ουσίες γιόρτασε ο Έλτον Τζον

«Αν, πριν από 30 χρόνια, δεν είχα κάνει το μεγάλο βήμα να ζητήσω βοήθεια, θα ήμουν νεκρός. Ένα "ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου" σε όλους εκείνους που με ενέπνευσαν και με στήριξαν σε αυτή την πορεία» έγραψε.

Ανήρτησε μια φωτογραφία τούρτας που είχε το σχήμα του αριθμού «30» και μια μάρκα ανάρρωσης 30 χρόνων (οι μάρκες ανάρρωσης -ή recovery chips- σηματοδοτούν την πρόοδο στη διαδικασία ανάρρωσης). Ανήρτησε και μια δεύτερη φωτογραφία ενός τραπεζιού γεμάτου με ευχετήριες κάρτες από φίλους και την οικογένειά του. Αυτήν τη δεύτερη φωτογραφία συνόδευσε με ένα συγκινητικό κειμενάκι: «Σκέφτομαι την πιο μαγική μέρα, έχοντας γιορτάσει τα 30ά Γενέθλια της Νηφαλιότητάς μου. Τόσες πολλές όμορφες κάρτες, λουλούδια και μάρκες (ανάρρωσης) από τους γιους μου, τον Ντέιβιντ, φίλους στο Program, το προσωπικό στο γραφείο και στα σπίτια μας. Στ' αλήθεια, είμαι ευλογημένος άνθρωπος».

Το Rolling Stone επισημαίνει ότι ο Έλτον δεν μασούσε τα λόγια του όταν ήταν να μιλήσει για τον αγώνα του κατά της κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών, αλλά και για τη σημασία να απεξαρτηθεί, από τότε που ξεκίνησε την προσπάθεια, το 1990. Το 2013, σε άρθρο με τίτλο «My Life in 20 Songs» που φιλοξένησε το περιοδικό, ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός μίλησε ελεύθερα για τη σχέση που είχαν κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του με την κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ απ' τον ίδιο.

Για παράδειγμα, μιλώντας για το άλμπουμ του 1988 «Reg Strikes Back» και το τραγούδι «I Don't Wanna Go on With You Like That», αναφέρθηκε σ' εκείνη την περίοδο ως μια περίοδο στην οποία ο ίδιος «κατευθυνόταν προς την άβυσσο». Κι επισήμανε: «Όταν είμαι στο στούντιο, είμαι όλος προσοχή, αλλά σ' αυτό το άλμπουμ ήμουν εκτός ελέγχου».

Την Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιουλίου, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σειράς συναυλιών του Έλτον Τζον «Classic Concert Series», θα μεταδοθεί ένα show που ο ίδιος έχει περιγράψει ως «μια από τις πιο αξιομνημόνευτες συναυλίες της καριέρας μου: η συναυλία του 2000 στο Madison Square Garden, στην οποία μεταξύ άλλων εμφανίζονται οι Billy Joel, Mary J. Blige και Kiki Dee. Οι ώρες μετάδοσης στο YouTube είναι 3 p.m. ET και 12 p.m. PT.