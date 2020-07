Δήλωσε ένοχος ο πρώην κιθαρίστας των Manowar: Τουλάχιστον 25 χρόνια φυλάκιση για παιδική πορνογραφία! (pic & vid)

Ο Καρλ Λόγκαν, πρώην κιθαρίστας των Manowar, αντιμετωπίζει ποινή τουλάχιστον 25 χρόνια φυλάκισης, αφού παραδέχθηκε σε ομοσπονδιακή δικαστική αίθουσα, στο Σαρλότ, την Παρασκευή (24/7), ότι, πράγματι, «κατέβασε» και διατηρούσε στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας!

Ο 55χρονος Λόγκαν φυλακίστηκε αμέσως μετά την παραδοχή του ότι είναι ένοχος για δύο κατηγορίες παιδικής πορνογραφίας, όπως αναφέρει το charlotteobserver.com.

Ex-MANOWAR Guitarist KARL LOGAN Faces 25 Years In Prison After Admitting He Downloaded Child Porn https://t.co/59eoiW6DwA pic.twitter.com/07ZaWcjhOG

— BLABBERMOUTH.NET (@BLABBERMOUTHNET) July 24, 2020