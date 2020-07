H Dua Lipa τα... μάζεψε για την φωτογραφία με την Μεγάλη Αλβανία: «Η ανάρτησή μου παρερμηνεύτηκε» (pics)

Με ένα ποστάρισμά της, η Dua Lipa κατάφερε να προκαλέσει ένα μικρό πανικό σε αρκετές χώρες.

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια είχε ανεβάσει μία φωτογραφία στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, με μία φωτογραφία της διευρυμένης Αλβανίας που έφτανε μέχρι και την Θεσπρωτία.

Αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτή της Καίτης Γαρμπή που την αποκάλεσε ανιστόρητη.

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 19, 2020