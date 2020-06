O Ja Rule διαφημίζει γυράδικο στις ΗΠΑ και το video σαρώνει σε προβολές (vids)

Τα ίχνη του Ja Rule είχαν χαθεί μετά την εμπλοκή του στο φιάσκο του Fyre Festival, όμως η επιστροφή του ήταν δυναμική.

Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πρώτα σημάδια από το διαφημιστικό με... ελληνικό αέρα στο οποίο πρωταγωνιστεί.

Γιατί ελληνικό αέρα; Για προμοτάρει ένα γυράδικο στο Λος Άντζελες.

Πρόκειται για το Papa Cristo’s Greek Grill που βρίσκεται στην 2771 West Pico Boulevard και το οποίο προσέλαβε τον πασίγνωστο ράπερ για τα διαφημιστικά του.

Μην φανταστείτε όμως οτι στο σποτάκι έχει δαπανηθεί κάποιο μεγάλο μπάτζετ. Μάλλον όλα τα χρήματα πήγαν στο πρωταγωνιστή και στο μπλουζάκι που φόρεσε.

Δείτε το video...

Πάντως αξίζει να σημειώσουμε πως έχει γίνει viral στις ΗΠΑ μέσα σε λίγες ώρες.

Μόνο το video στο Twitter έχει συγκεντρώσει 1,5 εκατ. προβολές σε λιγότερο από μισή μέρα.

I’m trending for my commercial Pitch perfect is a HIT lmao!!! @celebshowoff pic.twitter.com/rHdCbQzPi1

— Ja Rule (@jarule) June 22, 2020