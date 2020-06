27χρονος που παντρεύτηκε 81χρονο ιερέα και τον κληρονόμησε λέει ότι δεν το έκανε για τα λεφτά του (pics & vids)

Ο Florin Marin μίλησε στους Eamonn Holmes και Ruth Langsford, παρουσιαστές της εκπομπής ''This Morning'' του ITV, για τη σχέση του με τον Philip Clements, έναν συνταξιούχο ιερέα της Εκκλησίας της Αγγλίας. Οι δυο τους παντρεύτηκαν πριν από τρία χρόνια.

Η περίπτωση είχε προκαλέσει σάλο, και σήμερα, και ενώ έχει περάσει ένας μήνας αφότου ο Clements πέθανε, ακόμη περισσότερο, αφού πολλοί κατηγορούν τον νεαρό πως είναι «χρυσοθήρας», κληρονομώντας τα πάντα από τον αείμνηστο ιερέα. Παρ' όλα αυτά, εκείνος αρνείται κατηγορηματικά ότι τον παντρεύτηκε για τα λεφτά του.

Ο Marin είπε στους παρουσιαστές ότι ήταν απίστευτα λυπημένος όταν ο Clements πέθανε, μόνος του, σε νοσοκομείο στο Βουκουρέστι, αλλά πρόσθεσε ότι δύο μέρες πένθους «είναι αρκετές» και ότι ο Clements δεν θα ήθελε να είναι λυπημένος.

A post shared by Florin Marin (@florinmarin1) on Dec 25, 2018 at 5:14pm PST

Μιλώντας από το σπίτι του στη Ρουμανία, ο Marin δήλωσε: «Ο Philip ήταν ένας σπουδαίος κύριος -ένας άνθρωπος αξιοσέβαστος, με τρόπους- έμαθα πολλά πράγματα σε πέντε χρόνια από τον Philip. Έμαθα να είμαι κύριος, όπως είναι οι περισσότεροι Άγγλοι, και αυτό ήταν ελκυστικό. Σε μια σχέση η ηλικία δεν έχει σημασία. Υπήρχε χημεία μεταξύ μας. Ήθελα να μείνω με αυτόν τον άντρα, ήθελα να έχω μια ζωή με αυτόν τον άντρα. Τον αγάπησα και τον αγαπώ ακόμα. Ο Φίλιπ ήταν πολύ χαρούμενος άνθρωπος την περίοδο που ήταν μαζί μου, και τον φρόντισα πολύ καλά. Τον έκανα ευτυχισμένο σε αυτά τα πέντε χρόνια».

Μετά τον θάνατο του Clements, ο Marin θα κληρονομήσει 150.000 λίρες από μια ασφάλεια ζωής, καθώς και μια σύνταξη 2.000 λιρών ανά μήνα και ένα σπίτι 100.000 λιρών, που έχει απομείνει στο όνομά του. Το ζευγάρι, αρχικά, χώρισε το 2017, μετά από μόλις πέντε μήνες γάμου, αλλά συνέχισε τη σχέση του -με τον Philip, όμως, να επιτρέπει στον Florin να γνωρίσει και άλλους ανθρώπους.

Ο Clements, ωστόσο, όπως έγραψαν στην Αγγλία, έμεινε άστεγος μετά την πώληση του σπιτιού του, για να είναι με τον Marin.

A post shared by Florin Marin (@florinmarin1) on Mar 26, 2020 at 7:29am PDT

Πολλοί άνθρωποι, μέσα σε αυτά τα χρόνια, έλεγαν πως τα κίνητρα του Marin δεν είναι «καθαρά», αλλά όταν πιέστηκε για αυτό το ζήτημα, υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Ο Marin δήλωσε: «Για πάντα σε αυτήν τη ζωή -γιατί δεν είμαι φυσικά ο πρώτος ή ο τελευταίος που παντρεύτηκε με τέτοιο ηλικιακό χάσμα- οι άνθρωποι σκέφτονται πως όταν κάποιος παντρεύεται κάποιον μεγαλύτερο, είναι απλά για τα χρήματα. Όχι, δεν είναι έτσι. Ναι, μου άφησε τη διαθήκη του, αλλά ήμουν παντρεμένος μαζί του, ήμουν ο σύζυγός του.

A post shared by Florin Marin (@florinmarin1) on Jun 10, 2020 at 1:12pm PDT

Αυτό που είπε η οικογένεια του Philip δεν ισχύει. Τους εύχομαι τα καλύτερα στις ζωές τους. Δεν είμαι χρυσοθήρας. Σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι τον άντρα μου, αγαπώ τον άντρα μου. Ήταν ένας καλός άντρας, ένας κύριος και δεν με νοιάζει τι λένε».

Ο μικρότερος αδερφός του Philip, ωστόσο, ο Anthony, παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή και είπε ότι ο Florin εμφανίστηκε τη μέρα που πέθανε ο ιερέας...

A post shared by Florin Marin (@florinmarin1) on Feb 20, 2020 at 2:38pm PST

A former priest from #Kent who married a Romanian male model 50 years his junior says #Brexit will not break them

80-year-old Philip Clements also reacts to claims that 25-year-old Florin Marin is a gold digger

Read the full story on @Kent_Online https://t.co/eETne02ZRW pic.twitter.com/2bbd4VqaAu

— KMTV (@KMTV_Kent) January 29, 2019