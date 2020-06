O Dan Bilterian ψάχνει τίτλο για την αυτοβιογραφία του και δίνει 5.000 σε όποιον τον βρει (pics)

Στροφή στην... ποιότητα φαίνεται πως έκανε τον τελευταίο καιρό ο Dan Bilzerian.

Ο προκλητικός μεγιστάνας που έχει κερδίσει τον τίτλο του «Βασιλιά του Instagram» με ένα μήνυμά τους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media, έκανε γνωστό πως μόλις ολοκλήρωσε την συγγραφή της αυτοβιογραφίας του.

Αυτή λογικά θα είναι κάπως βαρετή, καθώς θα περιλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια πράγματα: Ωραίες γυναίκες, ταξίδια, παιχνίδια με όπλα και χρήση κάνναβης...

Πάμε τώρα παρακάτω, στα σημαντικότερα...

Gonna fly a few people out for @IgniteCCo party on Thursday, tag your crew pic.twitter.com/m1KyCXsQFE

Μπορεί λοιπόν να έχει τελειώσει το γράψιμο, αλλά έχει «κολλήσει» στο σημαντικότερο. Στον τίτλο δηλαδή...

Για αυτό και ζητάει την βοήθεια του κοινού.

Όποιος λοιπόν του δώσει τον καλύτερο τίτλο, θα λάβει το ποσό των 5.000 δολαρίων.

Finished writing my autobiography, $5,000 to the best book title in the comments pic.twitter.com/XTGzkNLzKC

— Dan Bilzerian (@DanBilzerian) June 8, 2020