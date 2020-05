Η θρυλική Sunny του WWE που έγινε πορνοστάρ βγάζει μια περιουσία πουλώντας γυμνές φωτογραφίες της (pics & vids)

Εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1990, και συγκεκριμένα από το 1995 έως και το 1998, όσοι μπορούσατε να βρείτε τις βιντεοκασέτες του WWE (WWF τότε) και να δείτε το show, αποκλείεται να μην είχατε ξεχωρίσει την Tammy Sytch. Την περίφημη Sunny, όπως θα την ξέρετε καλύτερα, την πρώτη Diva του WWE και Hall of Famer από το 2011, που έκανε τους άντρες να παραμιλούν. Και, προφανώς, όχι τόσο για τις επιδόσεις της μέσα στο ρινγκ.

Είναι χαρακτηριστικό πως ήταν η Νο.1 celebrity σε download εκείνη την εποχή στο ίντερνετ!

Από τότε, βέβαια, έχει περάσει... ένας αιώνας και η Sunny μεγάλωσε και άλλαξε. Για την ακρίβεια, είναι πια 47 ετών. Και η ζωή της, σε σχέση με πριν από 20 και πλέον χρόνια, δεν έχει καμία μα καμία σχέση.

Καταρχήν, ίσως δεν γνωρίζετε πως μετά την καριέρα της στο επαγγελματικό wrestling, η Tammy μπήκε στη βιομηχανία του πορνό! Γύρισε κάποιες ταινίες και έκανε αρκετές γυμνές φωτογραφίσεις για περιοδικά και ιστοσελίδες. Μόλις το 2016, μάλιστα, κυκλοφόρησε μια πορνό ταινία της από τη Vivid Entertainment.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, είχε πολλά προβλήματα με το αλκοόλ και κατ' επέκταση με τον νόμο. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο αποφυλακίστηκε μετά από έναν χρόνο πίσω από τα κάγκελα, καθώς είχε συλληφθεί να οδηγεί μεθυσμένη.

Φαίνεται, όμως, πως η Sunny είπε να κάνει μια νέα αρχή. Εκμεταλλευόμενη και εκείνη το lockdown λόγω κορονοϊού, άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans, που βρίσκεται σε... άνθηση αυτή την περίοδο, και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις μπορεί σε έναν χρόνο από τώρα να έχει βγάλει ακόμη και μισό εκατομμύριο δολάρια, πουλώντας γυμνές φωτογραφίες της και βίντεο!

Η ίδια, μάλιστα, έχει βάλει και στόχο. Έγραψε, συγκεκριμένα, στο Twitter -απευθυνόμενη και στους haters της και τονίζοντας ότι, παρότι είναι 47 πλέον, ακόμη έχει πέραση: «Το 1996 ήμουν η Νο. 1 celebrity σε download στο ίντερνετ. 24 χρόνια μετά, το 2020, στόχος μου είναι να γίνω η Νο. 1 στο OnlyFans! Σε μόλις 96 ώρες από τη στιγμή που ανέβασα υλικό στον λογαριασμό μου, είμαι στις κορυφαίες επιλογές».

In 1996 I was the most downloaded celebrity on AOL. 24 years later, in 2020, my goal is to be the #1 Content Creator on @OnlyFans . In just 96 hours of having my page back up, I'm in the TOP 1.8% of all Creators. Haters, this "47 year old, washed up, past her prime" B is on

— Tamara Sytch (@WWEHOFerSunny) April 23, 2020