Το 'πε και το 'κανε: Ο Άντι Σέρκις διάβασε όλο το Χόμπιτ live σε 11 ώρες με διαφορετικές φωνές! (vids)

Αποστολή εξετελέσθη!

Και τι αποστολή... Κανονικός μαραθώνιος! Έστω και ανάγνωσης.

Όπως είχε προαναγγείλει, ο εκπληκτικός Άντι Σέρκις κάθισε και διάβασε live σε 11 σερί ώρες όλο το Χόμπιτ, συγκεντρώνοντας 300.000 δολάρια για φιλανθρωπικό σκοπό!

Περισσότεροι από 650.000 άνθρωποι παγκοσμίως συντονίστηκαν για τη μαραθώνια online ανάγνωση της περιπέτειας φαντασίας του JRR Tolkien. Ο 56χρονος Σέρκις, μάλιστα, που υποδύθηκε τον Γκόλουμ στη σειρά ταινιών «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», ήταν απίθανος, καθώς διάβαζε με διαφορετικές φωνές -πέρα, φυσικά, από εκείνη του Γκόλουμ.

«Σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε σε αυτή την τεράστια αποστολή από τα σαλόνια μας», είπε πριν ξεκινήσει την ανάγνωση. Ευχαρίστησε, δε και το εθνικό σύστημα υγείας και όλες τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ οι πρώτες δωρεές έφτασαν πριν καν ξεκινήσει την ανάγνωση, και αστειεύτηκε πως στην πραγματικότητα μπορεί να μη χρειαζόταν καν να διαβάσει.

Τελικά, το πήγε... σερί για 11 ώρες και σταμάτησε μόνο για να πάει στην τουαλέτα!

Actor Andy Serkis, who played Gollum in the "Lord of the Rings" movies, reads "The Hobbit" live on YouTube to raise money for charity https://t.co/TYJYlx0vDn pic.twitter.com/0TKeApU9XC

Thank you ALL so much for tuning in and for supporting our frontline workers. I am truly humbled by the response! Because of you, we raised more than £270,000 and counting! Thank you again @HarperCollinsUK and the Tolkien estate! Stay well! pic.twitter.com/m79POIQq4b

— Andy Serkis (@andyserkis) May 8, 2020