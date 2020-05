Γκέι πορνοστάρ διοργάνωσε "rona rave" πάρτι στη Νέα Υόρκη και ανέβασε και 51 stories στο Instagram (vids)

«Βράζουν» οι Αμερικανοί στα social media με τον ανεκδιήγητο γκέι πορνοστάρ Ian Frost, ο οποίος διοργάνωσε πάρτι εν μέσω πανδημίας κορονοϊού σε διαμέρισμα της -πληγείσας όσο καμία άλλη πολιτεία των ΗΠΑ- Νέας Υόρκης και μάλιστα, ανέβασε και 51 stories στο Instagram -μην τυχόν και δεν το μάθει όλος ο κόσμος!

Έδωσε, δε, μέχρι και όνομα στο πάρτι του, "rona rave"...

Φυσικά, τέτοια εποχή, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φάει το κράξιμο του αιώνα και να αναγκαστεί, τελικά, να διαγράψει τον λογαριασμό του.

Τα βίντεο, ωστόσο, κυκλοφορούν και είναι αποκαλυπτικά και για καλεσμένους του πορνοστάρ...

Κάποιος, για παράδειγμα, έγραψε πως ένας από τους καλεσμένους είναι σύντροφος μιας νοσοκόμας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στην Covid-19, ενώ κάποιος άλλος είναι φαρμακοποιός!

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Ian Frost σκέφτηκε πως θα ήταν καλή ιδέα να ανεβάσει 51 stories στο Instagram σχετικά με ένα πάρτι σε διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη», έγραψε στο Twitter δημοσιογράφος.

Ο Dj Alec Brian, που έπαιξε μουσική στο πάρτι, σχολίασε στο Instagram πως «όλα τα απαραίτητα μέτρα είχαν ληφθεί. Αρκετοί φορούσαν μάσκες, ενώ όλοι έπλεναν συχνά τα χέρια τους».

Βλέποντας τα βίντεο, ωστόσο, δεν είμαστε και τόσο σίγουροι...

People are fucking dying left and right and the gays are having full on house parties on a Monday night in NYC. JAIL pic.twitter.com/6f8Q2YzAJf — Phillip Henry (@MajorPhilebrity) May 5, 2020

hey @IanFrostok you should be ashamed of yourself. a literal party with a DJ as you flaunt your drinks around like this pandemic is no joke? are you kidding me? fucking clowns. pic.twitter.com/DQX21dBU0x — jonathan gyllenhaal (@idgajon) May 5, 2020