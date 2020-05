Τομ Χανκς: Η ξεχωριστή έκπληξη σε φοιτητές που δεν μπόρεσαν να χαρούν την αποφοίτηση τους (vid)

Για ακόμα μια φορά ο Τομ Χανκς επιβεβαίωσε ότι είναι το καλό παιδί του Χόλιγουντ και μας έδωσε έναν ακόμη λόγο να τον αγαπάμε και να τον θαυμάζουμε λίγο παραπάνω.

Ο διάσημος ηθοποιός δημιούργησε ένα βίντεο - έκπληξη για τους τελειόφοιτους του πανεπιστημίου του Οχάιο, Wright State, οι οποίοι λόγω της πανδημίας κορονοϊού δεν μπόρεσαν να χαρούν μία τυπική τελετή αποφοίτησης.

Γνωρίζοντας πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η νέα γενιά, ο Τομ Χανκς έκανε ένα βίντεο με ένα σημαντικό μήνυμα υποστήριξης, χωρίς να λείπει φυσικά το έξυπνο χιούμορ που τον διακρίνει. Χαρακτηριστικά, αποκάλεσε τους φοιτητές «επίλεκτους», αφού όπως είπε, εισέρχονται επισήμως στον πραγματικό κόσμο εν μέσω της κρίσης στον τομέα υγείας.

Mr. @TomHanks has a special message for the Wright State University Class of 2020: https://t.co/2ciZnRWizs

— Wright State University (Dayton, OH) (@wrightstate) May 2, 2020