H Kendal Jenner απάντησε για τις σχέσεις της με NBAers: «Εγώ αποφασίζω που το... δίνω» (pics)

Για ακόμα μία φορά ένα μέλος της οικογένειας Kardashian στρέφει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, με την σκυτάλη τώρα να πηγαίνει στην Kendal Jenner.

Η 24χρονη, τις τελευταίες μέρες φημολογείται οτι έχει σχέση με τον με τον Devin Booker των Φοίνιξ Σανς, δίνοντας τροφή για σεξιστικά σχόλια.

Ένα από αυτά το έκανε ένας τύπος στο Twitter με ένα video από το Tik-Tok, όπου κάτι τύποι πετάνε ένα παιδί, στην αγκαλιά του άλλου, γράφοντας: «Οι παίκτες του ΝΒΑ πασάρουν την Kendal Jenner».

Προς... βοήθεια της, «έτρεξε» η Demetria Houston που έγραψε: «Μπορεί εκείνη να τους πασάρει».

Σε αυτό το σχόλιο λοιπόν τοποθετήθηκε η ίδια η Kendal Jenner με δυναμικό τρόπο, γράφοντας (σ.σ σε ελεύθερη μετάφραση): «Κάνουν λες και δεν έχω τον απόλυτο έλεγχο του που το δίνω».

they act like i’m not in full control of where i throw this cooch https://t.co/DOCPKMdW6K

— Kendall (@KendallJenner) April 29, 2020