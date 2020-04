O Kanye West τα έβαλε με το Forbes για την αξία της περιουσίας του (pics & vids)

Είναι ο ορισμός του ανικανοποίητου σταρ, ενώ πριν λίγο καιρό είχε προκαλέσεις με τη δήλωσή του ότι θα ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις επόμενες εκλογές, επειδή αγοράζει ακίνητα και τα πράγματα με εκείνον πρόεδρο είναι καλύτερα, από ότι με τον Ομπάμα.

Ο γνωστός ράπερ προκαλεί ξανά τώρα με τα... παιδιαρίσματά του. Τον προηγούμενο Μάρτιο, το περιοδικό Forbes ανακοίνωσε τη λίστα του με τους δισεκατομμυριούχους και δεν τον συμπεριέλαβε, κάτι που έγινε και το καλοκαίρι. Τότε, ο ίδιος είχε πει σε κοντινό του περιβάλλον «τους έδειξα μια απόδειξη $890 εκατομμυρίων και πάλι δεν με λένε δισεκατομμυριούχο», ενώ την επόμενη ημέρα έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε «ένα ασεβές άρθρο, επίτηδες με άφησαν εκτός».

Τώρα, τα έβαλε ξανά με το περιοδικό, λέγοντας «ξέρετε τι κάνετε, με εμπαίζετε» και τους κατηγόρησε ότι παίζουν το παιχνίδι των media, αλλά και για ρατσισμό.

Βέβαια, αδικημένος μπορεί να ένιωθε και να έδειχνε ότι δεν θα ασχοληθεί περαιτέρω, αλλά έκατσε κι έψαξε έγγραφα που δείχνουν την αξία του, για να τα στείλει στο Forbes και να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Το Forbes υπολόγισε την αξία του στα $1.3 δισεκατομμύρια, τα οποία αφορούν την εταιρεία του «Yeezy». Και τα έβγαλε τόσα, γιατί μπορεί να ανήκει 100% στον ίδιο, αλλά για πέντε χρόνια δεσμεύεται στην Adidas, η οποία παράγει τα προϊόντα του.

Μετά από αυτό, ο Kanye West τα... πήρε ξανά στο κρανίο και τόνισε πως η αξία του ανέρχεται στα $3.3 δισεκατομμύρια. Μάλιστα, έστειλε ξανά μήνυμα στο περιοδικό και είπε «Δεν είναι ΕΝΑ δισεκατομμύριο. Είναι 3.3, αφού κανείς στο Forbes δεν ξέρει να μετράει».

Αναφέρεται ότι ο 42χρονος καλλιτέχνης έχει $81 εκατομμύρια σε «κτίρια και βελτιώσεις», $35 σε μετοχές, $21 σε Γη και $17 σε μετρητά, ενώ από τις πωλήσεις του Adidas Yeezy αντλεί $140 εκατομμύρια.

Το twitter, πάντως, βρήκε άλλη μια αφορμή για γλέντι. Στο επίκεντρο τα χρέη που φαίνεται να έχει από παλιά, αλλά και η σύζυγός του, Kim Kardashian, με κάποιον να αναφέρει πως «βλέπετε; Μερικές γυναίκες είναι πανίσχυρες. Από χρεοκοπημένο σε κάνουν δισεκατομμυριούχο». Ωστόσο, υπήρξαν κι εκείνοι που τον στήριξαν.

Kanye West went from broke to Billionaire.. see women are powerful they can make you or break you! Choose wisely pic.twitter.com/XabUoARGxh

The same Kanye West who was begging Mark Zuckerberg and Others in 2016 to invest in him after he ran into $53million debts, has today officially become a billionaire and worth $3.3billion.

When life knocks you down, you have two choices; STAY DOWN or GET UP. Good morning. pic.twitter.com/zcgL1RjdGa

— Dele Ologun (@Dele_Ologun1) April 25, 2020