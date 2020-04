Μεταμόρφωση: Η Kylie Jenner βγήκε άβαφη και ήταν αγνώριστη (pics)

Τα μέλη της οικογένειας Kardashian έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε ντυμένα στην... τρίχα και βαμμένες στο φουλ, ακόμα και στις πιο προσωπικές τους στιγμές.

Ελάχιστες είναι οι εικόνες που υπάρχουν με αυτές, χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Ίσως επειδή θα είναι αγνώριστες, όπως φάνηκε στην περίπτωση της Kylie Jenner.

Η 22χρονη λοιπόν, «συνελήφθη» να αποχωρεί από το σπίτι της για να πάει στην ελληνοαμερικανίδα φίλη της, Anastasia Karanikolaou ξυπόλυτη και χωρίς να είναι βαμμένη.

Κάτι που την έκανε αγνώριστη, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας από τις φωτογραφίες.

The way that Quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl pic.twitter.com/FQjlTEY95F

— B. Velvet (@BeyonceLeague) April 20, 2020